МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правление "Новатэка" решило продлить срок действия программы buy back до 7 июня 2020 года с сохранением всех условий выкупа, говорится в сообщении компании.

"Правление ПАО "Новатэк" приняло решение о продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг "Новатэка" до 7 июня 2020 года с сохранением всех условий выкупа", — сказано в сообщении.

Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил годовую программу приобретения обыкновенных акций и GDR компании на общую сумму до 600 миллионов долларов. С тех пор программа неоднократно продлевалась, предыдущий раз — до 7 июня 2019 года.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.