МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай готовится к затяжной торговой войне с США, которая может привести к глобальному экономическому кризису. После введения санкций против китайской Huawei Technologies переговоры между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом во время встречи G-20 могут не состояться.

Торговая война до победного конца между двумя экономическими сверхдержавами ведет к падению цен на энергоносители – прежде всего на нефть.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА СВЕРХДЕРЖАВ

Цена на WTI упала ниже $60/барр., котировки Brent также снизились и колеблются около отметки $70/барр. Нефть подешевела, несмотря на геополитические риски и снижение поставок из ряда стран – прежде всего из Ирана, который находится под жесткими санкциями со стороны США.

Предчувствие полномасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином заставляет участников рынка задуматься о возможном сокращении мирового спроса на энергоносители – в первую очередь на нефть и газ. На рынке доминирует обеспокоенность по поводу возможного падения производства в Китае из-за противостояния с США в экономической сфере, что неминуемо приведет к сокращению импорта нефти и газа.

Администрация Трампа объявила о повышении ввозной пошлины с 10% до 25% на китайские товары стоимостью $200 млрд. В ответ Пекин повысил пошлину на американские товары до 25% на общую сумму $60 млрд. После обмена ударами между Вашингтоном и Пекином участники рынка надеялись, что худшее позади – лидеры двух сверхдержав Си и Трамп способны прийти и соглашению, приемлемому для обеих сторон.

Однако после повышения пошлин на китайские товары администрация Трампа ужесточила санкции против Huawei Technologies – крупнейшей IT-компании КНР. Более того, источники в Вашингтоне сообщают о возможном введении санкций против других китайских высокотехнологических компаний.

ВЕЛИКИЙ ПОХОД И ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

Пекин не намерен оставлять выпады Трампа без ответа и готовится к жесткому противостоянию с Вашингтоном. Показательны слова китайского лидера во время поездки по внутренним районам страны, когда он сравнил американо-китайскую торговую войну с "Великим походом".

"Мы начинаем новый "Великий поход", и должны совершить его снова от начала до конца", — цитирует Си газета South China Morning Post.

"Великий поход" – важнейший эпизод гражданской войны в Китае в 30-е годы прошлого века. В результате похода армия китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном вырвалась из окружения гоминьдановских войск на юге страны и ушла на Север, где начала борьбу против японских оккупантов и марионеточного государства Маньчжоу-го. Китайские коммунисты сумели одержать решительную победу уже после разгрома милитаристской Японии.

После жестких санкций против Huawei Technologies китайское руководство начало готовиться к затяжной торговой войне с США. Пекин уже не спешит возобновлять переговоры с Вашингтоном. Более того, китайские эксперты заговорили об отмене запланированных переговоров в июне между лидерами двух стран во время встречи G-20 в Японии, "если Трамп не готов стать реалистом".

Американский президент не подает признаков возвращения к реальности. Ситуация может развиваться по худшему сценарию, если Вашингтон снова повысит ввозные пошлины на товары из Китая, на этот раз стоимостью $300 млрд. В этом случае почти весь китайский экспорт в США будет обложен пошлинами вопреки принципам ВТО. Впрочем, администрация Трампа наплевательски относится к любым международным соглашениям и обязательствам, если они противоречат американским интересам.

Эксперты уверены, что война до победного конца негативно скажется на глобальной экономике и приведет к мировому кризису. Российский экономист Михаил Делягин считает, что торговая война между двумя сверхдержавами станет концом глобализации, приведет к распаду мира на экономические макрорегионы и погрузит его в депрессию. Это крайне негативно скажется на потреблении энергоносителей и приведет к падению цен на нефть и газ.

Прогноз Делягина не выглядит фантастическим. Эксперты японского банка Nomura полагают, что вероятность самого негативного исхода торговой войны между Пекином и Вашингтоном – очередного повышения импортных пошлин на китайские товары и ответные меры со стороны Китая – сейчас составляет 65%. В Nomura уверены, что улучшение отношений между Китаем и США даже до состояния, которое наблюдалось в конце апреля, сейчас невозможно.

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ТРЕВОЖНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. От этой страны зависит ситуация на глобальном рынке нефти и газа.

Пекин повысил до 25% пошлины на американский СПГ, что стало сильным ударом по энергетическому сектору США. Китай является самым перспективным и быстрорастущим рынком газа в мире. Повышение пошлины закрыло огромный китайский рынок для американского СПГ, который стал неконкурентоспособным.

Несмотря на отсутствие пошлин на нефть, китайские компании отказываются покупать американскую нефть, заменив ее на сырье из других источников.

Однако торговое противостояние между Пекином и Вашингтоном пока не отразилось на импорте энергоносителей в Китай.

По данным Главного таможенного управления КНР, поставки нефти в страну – неожиданно для большинства западных экспертов – выросли в апреле на 11% — до рекордного объема 43,7 млн тонн (10,64 млн барр./сут.).

В январе-апреле поставки достигли 164,9 млн тонн (свыше 10 млн барр./сут.) – рост на 8,9% относительно того же периода годом ранее.

В прошлом месяце поставки газа – в виде СПГ и трубопроводного – составили 7,65 млн тонн. Импорт газа за первые четыре месяца 2019 года достиг 31,99 млн тонн – на 16,4% больше, чем годом ранее.

Однако ожидается, что Китай в ближайшие месяцы столкнется с избытком нефтепродуктов – прежде всего бензина и дизельного топлива – поскольку их потребления выросло всего на 0,4% в первом квартале 2019 года.

По сообщениям китайских источников, независимые НПЗ уже начали сокращать производство из-за снижения спроса и образования излишков бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке. Ряд западных и китайских экспертов уверены, что низкие темпы роста спроса на моторное топливо являются негативным последствием противостояния между Пекином и Вашингтоном в экономической сфере, и приведут к сокращению закупок нефти за рубежом в ближайшие месяцы.

ПРОГНОЗ EIA СЛИШКОМ ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Согласно последнему отчету EIA (Управление энергетической информации США), спрос на нефть в мире в первом квартале 2019 года вырос всего на 640 тыс. барр./сут. – значительно меньше, чем ожидалось ранее. В предыдущем отчет EIA прогнозировало рост на 1 млн барр./сут. Увеличение спроса меньше, чем ожидалось, привело к образованию избытка предложения в объеме 0,7 млн барр./сут. в первом квартале.

Несмотря на это, EIA незначительно пересмотрело в сторону понижения прогноз спроса на нефть в этом году. Ожидается, что спрос увеличится во второй половине этого года. Однако эксперты полагают, что из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, который уже вызвал распродажу на фондовом рынке, этот прогноз является необоснованно оптимистичным. В мировой экономике уже заметны признаки замедления темпов роста.