МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,09%, до 6,61 доллара, "Новатэка" — на 1,4%, до 202,8 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 6,45%, до 76 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3,98%, до 6,03 доллара, "Газпром нефти" — на 1,88%, до 28,65 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" сократилась на 0,19%, до 20,96 доллара, НЛМК — выросла на 4,35%, до 26,4 доллара, "Северстали" — на 1,42%, до 15,67 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,09%, до 1,13 доллара, Сбербанка — на 3,84%, до 14,26 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", сократились в стоимости на 2,4%, до 19,52 доллара.

Цена GDR "Магнита" выросла на 1,27%, до 13,53 доллара, "Ленты" — сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 3,58 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,78%, до 2,86 доллара.