САМАРА, 29 мая /ПРАЙМ/. Самарский областной суд рассмотрит в среду апелляционные жалобы на заочные аресты Романа Ружечко и Романа Трушева, находящихся в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", следует из материалов на сайте суда.

Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения, в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района Самарской области. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

"Судебное заседание назначено на 09.00 (08.00 мск) 29.05.2019. Лицо по делу — Ружечко Р. В… Лицо по делу — Трушев Р. Е.", — говорится в карточках дел.

Трушева СМИ называют основателем ГК "Петронефть", Ружечко ранее занимал должность гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал". По данным СК, фигурантами дела, помимо Ружечко и Трушева, являются еще четыре человека. Это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Все шестеро ранее были арестованы, Трушев и Ружечко – заочно, так как находятся в международном розыске.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.

Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.