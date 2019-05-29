КАРАКАС, 29 мая /ПРАЙМ/. Центральный банк Венесуэлы сообщил, что доходы от экспорта нефти составили 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, что представляет собой падение на 5,6% по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 году, когда цены на нефть начали падать, венесуэльский экспорт составлял 71,7 миллиарда долларов. В 2015 году доходы от экспорта нефти составили 35,1 миллиарда долларов, в 2016-м — 25,9 миллиарда, а в 2017-м — 31,4 миллиарда.

CША 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.