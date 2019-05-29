МЕХИКО, 29 мая, РИА Новости. Перуанская государственная нефтяная компания Petroperu может продать ряд подразделений своего основного нефтеперерабатывающего завода Talara за 800 миллионов-1 миллиард долларов для финансирования его модернизации, сообщило издание Comercio со ссылкой на главу компании Карлоса Паредеса.

По его словам, решение о продаже может быть принято в ближайшие четыре месяца. Компания оценивает необходимый объем вложений в модернизацию завода, построенного около 100 лет назад, в 4,7 миллиарда долларов.

Предполагается, что НПЗ выйдет на объем переработки в 95 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2021года. Модернизация завода мощностью 65 тысяч баррелей в сутки была начата в 2014 году, завод параллельно продолжает действовать, хоть и не на полную мощность.