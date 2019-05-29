МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" получит льготы для своего крупнейшего по добыче Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Решение было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева 27 мая с участием первого вице-премьера Антона Силуанова и главы нефтекомпании Игоря Сечина. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил наличие "принципиального решения о поддержке Приобского как месторождения с трудноизвлекаемыми запасами".

Игорь Сечин в конце прошлого года просил президента РФ Владимира Путина предоставить компании налоговый вычет по НДПИ для этого месторождения, поскольку его обводненность превышает 90%, пишет газета со ссылкой на сообщение РБК. В Минфине оценивали выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 миллиардов рублей за десять лет.

Активно разбуривая Приобское месторождение в последние годы, "Роснефть" добыла на нем в прошлом году максимальные 26 миллионов тонн, из которых на 9 миллионов тонн уже распространяются льготы по НДПИ, говорят собеседники издания. Далее добыча, вероятно, будет снижаться. Как отмечает издание, "Роснефть" уже успешно получила льготы для другого своего крупного месторождения — Самотлорского — в виде налогового вычета из НДПИ на 35 миллиардов рублей в год на десять лет.

По словам одного из собеседников газеты, "ключевую роль в принятии решения сыграл опыт инвестиционного соглашения, заключенного "Роснефтью" с Минфином по Самотлорскому месторождению". По его словам, в 2018 году за счет роста поступлений по НДПИ и таможенной пошлине бюджет получил дополнительно 60 миллиардов рублей, "Роснефть" полностью компенсировала бюджету предоставленные льготы.

Главным оппонентом в споре с "Роснефтью" за льготы был Минфин. Как отмечает издание, у Приобского месторождения уже есть льготы по НДПИ, которые по ряду залежей позволяют снижать ставку на 80%. Риск новой льготы заключается в том, что ее предоставление "Роснефти" может грозить повышением налогов для всей отрасли, говорят собеседники "Коммерсанта". В Минфине отказались от комментариев, в "Роснефти" на вопрос "Коммерсанта" не ответили.