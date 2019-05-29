МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (Socar) изучает возможность приобретения Антипинского НПЗ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Socar Эльшада Насирова.

"В настоящее время юристы азербайджанской компании изучают предложение о покупке крупнейшего в России независимого НПЗ "Антипинский", — пишет агентство. На вопрос о целях приобретения Насиров ответил, что "цены на обанкротившиеся активы обычно довольно привлекательны".

Если Socar решит купить завод, это будет первый актив азербайджанской компании в России.

Сейчас Антипинский НПЗ (Тюмень) находится под контролем Сбербанка, своего крупнейшего кредитора. Банк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.

Глава Сбербанка Герман Греф 24 мая заявил, что Сбербанк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ.

Холдинговая компания завода Vikay Industrial Limited 18 мая подала в тюменский арбитраж заявление о собственном банкротстве. Причиной этого завод называл ограничения, инициированные VTB Commodities Trading, в том числе прекращение предоставления авансов для закупки нефтепродуктов рядом трейдеров, включая "дочку" ВТБ, а также аресты активов завода по инициативе компании в Лондонском суде и попытки ареста активов на территории России.