МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вопрос о компенсации пострадавшим от ЧП с нефтепроводом "Дружба" пока остается открытым, но то, что платить придется "Транснефти", сомнений ни у кого не вызывает. Это признал и вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов. Однако в среду стало очевидно, что на этот счет согласия у властей РФ нет: первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает неправильным снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба".

ЧЕЙ "КОСЯК"?

По его мнению, фактически это будет бюджетная компенсация за недоработки компании. "Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", — сказал чиновник.

В свою очередь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин после слов Силуанова про "Дружбу" напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина в 1997 году — никто не назвал это "косяком" в работе министерства.

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе Минфина", — заявил Демин. Сам Вавилов во время взрыва, к счастью, не пострадал.

Директивы по дивидендам "Транснефти" за 2018 год пока нет, вопрос обсуждается в правительстве. Предполагается, что они должны составить 50% чистой прибыли по МСФО. Сама "Транснефть" в среду заявила, что не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за ЧП с "Дружбой".

Суммарный ущерб пока не определен. Эксперты называют разные суммы – от 100 до 500 млн долларов. Столь широкий диапазон объясняется сложностью и растянутостью во времени процесса оценки и последующей отработки претензий.

Туда войдут не только компенсации пострадавшим от "грязной" нефти за ремонт и замену оборудования и при необходимости ремонт собственной инфраструктуры "Транснефти". Немалые средства потребуются на откачку, хранение и утилизацию из некондиционного продукта из нефтепровода. В настоящее время на территорию РФ вытеснено более 160 тысяч тонн, а всего "Дружба" примет из Белоруссии по реверсу около одного миллиона тонн загрязненной нефти.

НЕ ВЛЕЗТЬ В ДОЛГИ

"Если компенсация окажется очень большой для "Транснефти", то, возможно, дивиденды урезать придется. Если для их выплаты компании придется залезать в долги, будет, по меньшей мере, странно. Но, так или иначе, платить будет она сама, а не государство", — рассуждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Ситуация должна полностью находиться в плоскости ответственности "Транснефти", которая управляет "Дружбой", согласен доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

"Даже принимая во внимание тот факт, что компания является, по сути, государственной (не принимая во внимание незначительную часть пакета, принадлежащую негосударственным структурам), оснований для "перекладывания" операционных ошибок на бюджет возникать не должно. Это бизнес (хоть и "государственный"), а бизнес должен самостоятельно нести ответственность за ошибки своей деятельности", — рассуждает он.

Де-факто у "Транснефти" вырастут затраты на сумму предъявленных претензий. Следствием этого будет снижение налогооблагаемой прибыли, что, в свою очередь, снизит налогооблагаемую базу компании. А учитывая объем претензий, говорить о сколь-нибудь существенной нагрузке на бюджет не приходится, полагает эксперт.

Вариант существенных выплат маловероятен, отмечает Танурков.

"Прибыль за прошлый год – 224 млрд рублей, EBITDA – 300-400 млрд рублей. Таким образом, возможные убытки, если брать среднюю величину, составляют менее 10% от этого показателя", — подсчитал он.

И ДИВИДЕНДЫ, И КОМПЕНСАЦИЯ

Правда, в прошлом году дивиденды "Транснефти" составили 58 млрд рублей, что примерно вдвое больше, чем приблизительный размер убытков. То есть, для дивидендной политики, предполагающей постоянное увеличение выплат акционерам, это существенный расход. Хотя компания, бесспорно, сможет себе позволить и дивиденды, и компенсацию.

Вероятность имплементации крайних мер маловероятна, и компания, скорее всего, найдет возможности оптимизации увеличения пропорции доходы/расходы в плоскости усиления эффективности текущей деятельности, согласен Чередниченко.

С другой стороны, и для государства не будет особенно болезненным вовсе лишиться дивидендов от "Транснефти" в этом году – с учетом того, что цены на нефть позволяют иметь профицитный бюджет, а дивиденды "Газпрома" вырастут вдвое. Таким образом, история с "Дружбой" и для "Транснефти", и для государства грозит в большей степени репутационными, нежели финансовыми проблемами, заключают опрошенные аналитики.