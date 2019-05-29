МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Эмоциональная реакция компании "Транснефть" на высказывания первого вице-премьера РФ Антона Силуанова по ситуации с нефтепроводом "Дружба" вызвала удивление, заявил журналистам Силуанова Андрей Лавров.

"Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из "Транснефти". Журналисты на мероприятии в Казахстане задали Силуанову вопрос: будет ли государство снижать "Транснефти" дивиденды из-за аварии? Он дал исчерпывающий ответ: выступаем против этого, потому что бюджетные деньги не должны тратиться на исправление "косяков" компаний, осуществляющих поставки нефти", — сказал Лавров.

Ранее в среду Силуанов, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.

Лавров добавил, что Силуанов выступает против перекладывания ответственности за ситуацию с "Дружбой" на бюджет и налогоплательщиков.

"Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе — это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги", — отметил он.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в свою очередь заявил, что компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента, а также не согласна со словами Силуанова про "косяк компании" и считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на распространяемой недоброжелателями информации. Он отметил, что ведется следствие, и "Транснефть" признана потерпевшей стороной.