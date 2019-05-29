КАЛИНИНГРАД, 29 мая /ПРАЙМ/. Калининградская область получит в 2019 году дополнительно больше 100 миллионов кубометров природного газа, сообщил журналистам в среду председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Уже добавлены определенные объемы в этом году, такая же работа будет проводиться и в последующие годы. В феврале 59 миллионов кубических метров согласовали и 45 миллионов кубометров в мае. Так что более 100 миллионов кубометров дополнительно в этом году область получит. Рабочая группа будет решать эти вопросы. Это то, что касается бесперебойных поставок газа", — сказал Зубков.

"Мы должны сделать все, чтобы область получала то количество природного газа, которое ей нужно для удовлетворения текущих потребностей и на перспективу. Сейчас такая возможность имеется в связи с пуском подземных газовых хранилищ, учитывая, что они заработали практически в полную меру, этот вопрос решается", — добавил он.

По информации регионального правительства, общий объем поставок природного газа в Калининградскую область в 2018 году достиг 2,6 миллиарда кубических метров.

Калининградская область снабжается газом по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в самый западный регион РФ. В 2015 году "Газпром" и литовская АВ Amber Grid подписали новый договор на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиардов кубометров в год.

По поручению президента РФ был реализован проект по обеспечению полной энергетической безопасности региона. Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" перевозит сжиженный природный газ, переводит его из жидкого состояния в газообразное. Затем газ направляется в существующую газотранспортную систему через построенный 13-километровый газопровод, далее поставляется потребителям или закачивается в подземное газовое хранилище.