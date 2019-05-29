МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) с небольшим преобладанием "зеленой зоны", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,39%, до 6,7 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,79%, до 201,2 доллара, "Лукойла" — поднялась на 5,47%, до 80,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,48%, до 6,3 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,17%, до 28,6 доллара.

Цена ГДР "Норникеля" сократилась на 0,29%, до 20,9 доллара, НЛМК — на 1,06%, до 26,12 доллара, "Северстали" — выросла на 1,21%, до 15,86 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 1,86%, до 1,15 доллара, Сбербанка — на 2,03%, до 14,55 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", сократились в стоимости на 0,72%, до 19,38 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" выросла на 1,74%, до 13,77 доллара, "Ленты" — на 0,28%, до 3,6 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,94%, до 2,78 доллара.