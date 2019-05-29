МЕХИКО, 29 мая /ПРАЙМ/. Нефтегазовая корпорация Devon Energy продает свои канадские активы компании Canadian Natural Resources за 2,8 миллиарда долларов, сообщила Devon.

Компания намерена сосредоточиться на развитии активов США, уточняется в сообщении.

Сделка должна быть закрыта до конца второго квартала 2019 года. Активы компании в Канаде включают проекты по тяжелой нефти, в основном в провинции Альберта, с добычей 113 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки в первом квартале 2019 года. К концу 2018 года доказанные запасы месторождений составляли 409 миллионов баррелей нефти.

Devon также отмечает, что продолжает процесс продажи газовых проектов в регионе Barnett на севере Техаса в США, планирует завершить его до конца 2019 года.

Devon Energy — базирующаяся в США нефтегазовая компания, добывающая около 250 тысяч баррелей нефти и 1,2 миллиарда кубических футов газа в день.

Canadian Natural Resources — канадский независимый производитель нефти и природного газа. Штаб-квартира расположена в Калгари.