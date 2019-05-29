МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк ведет переговоры о продаже Антипинского НПЗ с потенциальными инвесторами, в том числе с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Мы неоднократно сообщали, что ведём переговоры с потенциальными инвесторами. Одним из них является SOCAR", — сообщили в пресс-службе банка.

Сейчас Антипинский НПЗ (Тюмень) находится под контролем Сбербанка, своего крупнейшего кредитора. Банк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.

Глава Сбербанка Герман Греф в прошлую пятницу заявил, что Сбербанк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ.