МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ считает необоснованными претензии ТГК-2 по оценке проекта модернизации Ярославской ТЭЦ-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В Минэнерго России считают, что претензии ТГК-2 относительно оценки Ярославской ТЭЦ-2 при отборе проектов для модернизации ТЭС не соответствуют действительности. Оснований для изменения выданной ранее оценки нет", — сообщили в ведомстве.

Для расчета коэффициента, отражающего отпуск тепла населению, ЖКХ и приравненным потребителям в критериях Минэнерго было предложено использовать величину, равную произведению "доли населения в отпуске тепла" и "установленной тепловой мощности". "Логика подхода в том, что неверно давать приоритет проекту с 95% отпуска тепла населению, но с установленной тепловой мощностью 10 Гкал/час, относительно проекта с долей населения 90% и установленной тепловой мощностью 150 Гкал/час", — отмечает Минэнерго.

Кроме того, по оценке Минэнерго России, даже если бы ранжирование проектов проводилось при условии, что коэффициент определяется равным доле населения (на чем настаивает ТГК-2), то проект ТГК-2 по Ярославской ТЭЦ-2 все равно не прошел бы отбор.

Ранее в среду ТГК-2 заявила, что при ранжировании проектов модернизации ТЭС по критериям Минэнерго РФ допущены ошибки и просила пересмотреть список, включить Ярославскую ТЭЦ-2 в программу модернизации по квоте правкомиссии. По данным ТГК-2, по критерию "тепло" для данного проекта указано значение 72%. ТГК-2 считает, что в соответствии со схемой теплоснабжения Ярославля данный показатель для Ярославской ТЭЦ-2 должен составлять не менее 84%. Также компания не согласна с определением по критерию "стоимость", указанного для этого проекта в размере 15%. По расчетам специалистов ТГК-2, значение этого критерия должно быть не менее 26%. В этом случае итоговый балл проекта оказывается значительно выше и попадает в группу проектов-победителей, обеспечивая ему 6-е место в первой ценовой зоне, отмечают в компании.

Правкомиссия по развитию электроэнергетики отобрала в "ручном режиме" 15 проектов в рамках программы модернизации ТЭС суммарной мощностью 1783 МВт на 2022-2024 годы.