БРЮССЕЛЬ, 29 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович встретился в среду с советником по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаевым и обсудил возможность создания Транскаспийского газопровода, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

"Основное внимание на встрече было уделено энергетическому сотрудничеству между ЕС и Туркменистаном в контексте недавно принятой стратегии ЕС и Центральной Азии, где мы объявили о расширении сотрудничества в области транспорта, энергетики и прочего", — сказал собеседник агентства.

"Также обсуждалась возможная модернизация существующего Меморандума о взаимопонимании от 2008 года и возможность строительства Транскаспийского трубопровода", — добавил он.