ПЕКИН, 30 мая /ПРАЙМ/. Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Петербурге.

"В ходе визита будет подписано очень много документов, около 30 соглашений. Помимо двух политических соглашений, остальные соглашения касаются торгово-экономической сферы, энергетической, инвестиционной и других областей", — заявил на брифинге Чжан Ханьхуэй.