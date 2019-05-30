ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая/ПРАЙМ/. Экономика Сахалина должна быть диверсифицирована за счет сокращения зависимости от нефтегазовой отрасли, заявил в четверг журналистам вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после заседания в правительстве Сахалинской области.

"Экономика Сахалина слабо диверсифицирована. Ее развитие сильно связано с ценами на нефть. Нужна диверсификация, развитие других видов деятельности. Мы сегодня говорили о развитии туризма, портового хозяйства, транспорта и многих других направлений", — отметил вице-премьер.

Полпред добавил, что при бюджетной обеспеченности региона почти в два раза выше среднероссийского показателя Сахалин должен быть образцовой территорией по условиям для жизни людей.

"Надо сделать так, чтобы высокая бюджетная обеспеченность на одного жителя была видна на улицах, в школах, жизни людей", — подчеркнул Трутнев.

В завершение вице-премьер похвалил слаженную работу команды врио губернатора региона Валерия Лимаренко и сказал, что она будет продолжена с Минвостокразвития.