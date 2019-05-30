МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первый квартал 2019 года выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 535,908 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка от продаж "Газпрома" составила 2,291 триллиона рублей, увеличившись на 7% в годовом выражении.

Чистый долг "Газпрома" за первый квартал 2019 года снизился на 6% и по состоянию на 31 марта составил 2,846 триллиона рублей, говорится в отчетности.

"Чистая сумма долга… уменьшилась на 168,282 миллиарда рублей, или на 6%, с 3,014 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года до 2,846 триллиона рублей по состоянию на 31 марта 2019 года. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов", — говорится в сообщении.

Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

В отчетности говорится также, что "Газпром" понизил оценку инвестиций группы на 2019 год до 2,079 триллиона рублей.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2019 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2,0785 триллиона рублей", — отмечается в документе.

"Газпром" в апреле давал оценку инвестиций группы в 2019 году на уровне 2,094 триллиона рублей против 1,9 триллиона рублей в 2018 году.