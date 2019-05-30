МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в мае обжаловал в апелляционном суде Люксембурга решение о признание и исполнении решения арбитража Стокгольма по транзитному спору компании с "Нафтогазом Украины", говорится в финансовой отчетности российского газового холдинга по МСФО.

"24 мая 2019 года ПАО "Газпром" в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловало в Апелляционном суде Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории Люксембурга арбитражного решения по транзиту", — говорится в отчете.

Уточняется, что дата слушаний по делу пока не назначена.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства. Сообщалось о ее активности по этому вопросу в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.