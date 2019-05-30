МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в июле начнет добычу газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, а в августе приступит к заполнению им газопровода "Сила Сибири", говорится в корпоративном издании оператора разработки Чаянды "Газпром добыча Ноябрьск".

"1 декабря 2019 года в соответствии с достигнутыми договоренностями будет обеспечена подача газа в Китай. До этого момента необходимо осуществить целый комплекс мероприятий по пуску в работу как объектов обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, так и магистрального газопровода "Сила Сибири", — говорится в издании.

"И произойдет это гораздо раньше первого календарного дня зимы: на 15 июля запланирована подача газа на площадку установки комплексной подготовки газа №3, еще через месяц начнется заполнение "Силы Сибири", — добавляет компания.