МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России с 20 по 26 мая выросла на 8 копеек и составила 44,09 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на 3 копейки — до 46 рублей за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, к 27 мая средняя розничная цена бензина марки Аи-92 выросла на 7 копеек, до 41,77 рубля за литр, марки Аи-95 — на 8 копеек, до 45,11 рубля за литр, а Аи-98 — на 6 копеек и составила 50,84 рубля за литр.

За неделю увеличение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 54 центрах регионов РФ, наиболее заметное в Кызыле — на 3,1%. При этом снижение цен на бензин отмечалось в Симферополе – на 0,3%, Горно-Алтайске – на 0,2%, Севастополе и Курске – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за прошедший период выросли на 0,1%.

В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.