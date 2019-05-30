МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" более чем на 90% выполнил программу buy back, общий объем которой составляет 3 миллиарда долларов, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.

"В части обратного выкупа акций объявленная в прошлом году программа уже выполнена более чем на 90%", — сообщил Матыцын.

В конце августа прошлого года "Лукойл" объявил о начале программы обратного выкупа акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.

По словам Матыцына, "Лукойл" вынесет на рассмотрение новую программу buy back не ранее августа, после подведения итогов публичной оферты.

"На собрание акционеров вынесен вопрос об уменьшении уставного капитала путем приобретения 35 миллионов акций компании в рамках публичной оферты, в которой могут принять участие все акционеры… С учетом того, что в оферте имеют право принять участие все акционеры, сумма средств на приобретение акций с рынка в рамках оферты может быть значительной. Поэтому мы планируем определить параметры следующей программы обратного выкупа и вынести ее на рассмотрение правления только после подведения итогов публичной оферты в августе текущего года", — сообщил Матыцын.