МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" может довести дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО в течение трех лет, заявил в ходе телефонной конференции начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Вторая часть вопроса, что такое среднесрочная перспектива, я считаю, что среднесрочная перспектива — это три года. Опять же, этот срок будет сопровождаться определенной дискуссией, прежде всего с Минфином и с другими министерствами нашего правительства. Подозреваю, что действительно в диапазоне два-три года, могут быть колебания сроков. Я на сегодняшний момент это вижу этот период, как три года", — сказал он, отвечая на вопрос о среднесрочной перспективе, когда возможен переход на новую дивидендную политику.

Иванников пояснил, что в новой дивидендной политике уровень 50% от чистой прибыли по МСФО, скорее всего, будет рассматриваться в качестве максимального уровня.

По его словам, уровень в 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО, IFRS), скорее всего, будет максимальным в новой дивидендной политике "Газпрома".

"Будет ли 50% ориентир от IFRS минимальным уровнем? Ответ: нет. Скорее всего, 50% — это будет максимальной планкой. Но подчеркиваю, мы обсуждаем документ, который находится в разработке, и мой ответ не является финальным. Мы сейчас говорим о некотором моем прогнозе", — сказал Иванников в ходе телефонной конференции.

"Газпром" пока не готов сказать, что включит в свою новую дивидендную политику правило о неснижаемом уровне дивидендов, и дивидендные выплаты за текущий год могут быть ниже уровня 2018 года — в 16,61 рубля на акцию, — добавил он.

"Я не готов сказать, что мы будем поддерживать правило о неснижаемом уровне (дивидендов — ред.), тем более что мы только что сейчас в презентации показали о том, что есть целый ряд объективных причин, которые могут повлиять на то, что финансовый результат текущего года будет ниже уровня 2018 года", — сказал Иванников.

Тем не менее, дивиденды "Газпрома" за 2018 год в 27% чистой прибыли по МСФО стоит рассматривать как минимальный уровень в будущем.

"Да, стоит", — ответил Иванников на вопрос о том, стоит ли рассматривать уровень дивидендов в 27% чистой прибыли по МСФО, рекомендованный за 2018 год, как минимальный в будущем.

Он заверил, что при расчете дивидендов "Газпром" будет очищать чистую прибыль от "бумажной", методология расчета не изменится.

"Конечно, прибыль будем очищать от "бумажной", — ответил он на вопрос, стоит ли акционерам ждать корректировок в методологии расчета дивидендов и будет ли компания выплачивать дивиденды от фактической чистой прибыли.

"Вы из года в год видите нашу методологию расчета, она не изменится", — сказал Иванников.

В 2019 году компания планирует утвердить новую дивидендную политику, добавил он. Сейчас ведется ее подготовка.

В мае совет директоров "Газпрома" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2018 года на уровне 16,61 рубля на акцию — более чем вдвое выше, чем годом ранее. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2018 год выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,456 триллиона рублей. Таким образом, дивиденды по итогам 2018 года составят 27% от прибыли.