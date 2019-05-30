МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,75%, до 6,75 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 202 долларов, "Лукойла" — опустилась на 0,07%, до 80,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,05%, до 6,49 доллара, "Газпром нефти" — на 0,52%, до 28,75 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" осталась на уровне предыдущего закрытия в 20,9 доллара, НЛМК — выросла на 1,07%, до 26,4 доллара, "Северстали" — на 1,01%, до 16,02 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,17%, до 1,15 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,07%, до 14,56 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в стоимости на 0,93%, до 19,56 доллара.

Стоимость ГДР "Магнита" выросла на 0,11%, до 13,78 доллара, "Ленты" — сохранилась на уровне прошлого закрытия в 3,6 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,22%, до 2,78 доллара.