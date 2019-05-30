МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть падают на 4% на фоне негативной статистики из США и опасений за нефтяной спрос на фоне торговых споров Штатов с Китаем, при этом стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов, впервые с 8 марта, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 22.26 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,27%, до 64,97 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 4,03%, до 56,44 доллара за баррель.

Ранее в четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.

Фактор статистики наложился на опасения за рост мировой экономики на фоне торговых противоречий США и Китая, что может отразиться на спросе на нефть.

"Статистика запасов нефти добавила "медвежьих" настроений, которые сегодня преобладают на торговой сессии… Опасения по поводу спроса, связанные с продолжающейся торговой войной США и КНР, как ожидается, останутся главным фактором, оказывающим давление на нефтяные цены", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела аналитики Interfax Energy в Лондоне Абхишека Кумара (Abhishek Kumar).