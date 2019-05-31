МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго считает необходимым зафиксировать цену на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на период изменения ставки вывозной налоговой пошлины на СУГ, заявил директор департамента переработки нефти и газа в Минэнерго РФ Антон Рубцов в Госдуме в рамках круглого стола по энергетике.

"Мы считаем, что на период, пока мы прорабатываем вопрос с пошлинами или акцизами, нам нужно скорейшим образом на уровне правительства или ФАС зафиксировать на переходный этап цену на СУГи для бытовых нужд населения, чтобы иметь возможность проработать, помимо источника федерального бюджета, каким образом эти деньги будут доведены до региональных бюджетов… Пока консенсуса по этому механизму нет, мы считаем, что нужно не допустить роста цены", — сказал Рубцов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разработало "дорожную карту" по развитию нефтегазохимической отрасли для роста производства полимеров до 2025 года. В документе кабмина говорится, что развитие отрасли сейчас тормозят нестабильные налоговые условия, проблемы в таможенно-тарифном регулировании и прочее.

Для решения существующих проблем правительство распорядилось, чтобы в марте 2019 года Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС подготовили проект закона для создания стимулирующих налоговых условий для переработки этана. Также этим ведомствам в сентябре поручено разработать проект закона об изменении в Налоговый кодекс, который бы создавал механизм стимуляции инвестирования в отрасль путем использования в полном объеме дополнительных доходов, возникающих в связи с изменением ставки вывозной налоговой пошлины на сжиженные углеводородные газы (СУГ).

В сентябре 2019 года планируется изменить ставку вывозной налоговой пошлины на СУГ, чтобы их больше использовали как сырье для нефтехимии и топлива в России. В сентябре правительство РФ также ждет от профильных ведомств доклад о ходе подготовки комплекса мер поддержки научных работ в отрасли.