МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Пуск новой уникальной российской термоядерной установки токамак Т-15МД, строящейся в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" и необходимой для развития отечественных проектов по управляемому термоядерному синтезу, планируется на декабрь 2020 года, сообщается в статье в журнале "Вопросы атомной науки и техники. Серия "Термоядерный синтез".

"Физический пуск Т-15МД намечен на декабрь 2020 года", — говорится в статье.

Токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и "центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов страны", отмечается в статье. На установке Т-15МД будут проводится эксперименты и для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, строящегося во Франции.

Также указывается, что токамак Т-15МД будет иметь рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.

В последние годы специалисты многих стран, включая Россию, предлагают использовать термоядерные источники нейтронов не только для производства энергии, но и для наработки ядерного "горючего", а также "выжигания" опасных радиоактивных изотопов, накопившихся в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ) атомных электростанций. Перечисленные задачи могут решаться с применением так называемых гибридных систем "синтез-деление". Работы по ним в России ведутся совместно Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", предприятиями госкорпорации "Росатом", Российской академией наук и рядом университетов. Токамак Т-15МД станет прототипом большой установки такого типа.

Кроме того, исследования на Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для реализации проектов по созданию в России термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.

Проект токамака Т-15МД реализуется Курчатовским институтом совместно с предприятием "Росатома" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (Санкт-Петербург) и при участии НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения" (Брянск).