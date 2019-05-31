МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Украинская газотранспортная система (ГТС) с 1 января 2020 года превратится в "металлолом" без договора с РФ о транзите газа, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

"Первого января следующего года наша труба становится металлоломом. Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто еще 3 миллиарда (долларов — ред.) своих денег будем доплачивать", — заявил он.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 25 апреля сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.