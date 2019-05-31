МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Иркутскэнерго" приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, сообщается в материалах компании.

"Прибыль в размере 12,2 миллиарда рублей, полученную "Иркутскэнерго" по результатам 2018 года, не распределять. По результатам 2018 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям "Иркутскэнерго" не выплачивать", — говорится в сообщении.

По итогам 2017 года дивиденды также не выплачивались.

"Иркутскэнерго" — российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт. Компания входит в "Евросибэнерго" группы En+.