МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла также на 15%, до 260,1 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компании принадлежит около 68 тысяч километров магистральных трубопроводов.