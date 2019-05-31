МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,27%, до 6,66 доллара, "Новатэка" — поднялась на 1,49%, до 205 долларов, "Лукойла" — на 0,57%, до 80,56 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,2%, до 6,57 доллара, "Газпром нефти" — опустились в стоимости на 1,57%, до 28,3 доллара.

Стоимость ГДР "Норникеля" уменьшилась на 0,1%, до 20,88 доллара, НЛМК — на 0,38%, до 26,3 доллара, "Северстали" — на 1,56%, до 15,77 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,44%, до 1,15 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,76%, до 14,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в цене на 2,86%, до 19 долларов.

Цена расписок "Магнита" выросла на 1,49%, до 13,98 доллара, "Ленты" — сохранилась на уровне прошлого закрытия в 3,6 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 1,22%, до 2,75 доллара.