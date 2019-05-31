МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Спрос на облигации "Газпрома" на 15 миллиардов рублей составил около 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

"Газпром" в пятницу собирал заявки на облигации объемом 15 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 7,99% годовых, ему соответствует доходность к погашению 8,15% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 8,3-8,4% годовых (доходность 8,47-8,58% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 7,99-8,1% годовых (доходность 8,15-8,26% годовых).

По словам Шулакова, это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8% ставку купона на срок три года в 2019 году.

"Сделка встречена с широким интересом инвесторов: 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 миллиардов рублей. В сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, включая дочку иностранного банка в России, и физические лица", — сказал он.

"Газпром" намерен выпустить трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Помимо Газпромбанка, организаторами выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июня.