БАКУ, 1 июн /ПРАЙМ/. Трансанатолийский газопровод (TANAP) поставит 3 миллиарда кубометров газа до конца года, сообщает в субботу агентство Trend со ссылкой на консорциум TANAP.

По состоянию на 1 мая 2019 года объем транспортировки газа в рамках первого этапа эксплуатации TANAP составил 1,5 миллиарда кубометров. Коммерческая транспортировка газа по линии началась 30 июня 2018 года после запуска TANAP в Эскишехире 12 июня 2018 года.

"До конца года, по Трансанатолийскому газопроводу, который берет начало от грузино-турецкой границы и до западных границ Турции с Грецией, будет транспортировано до трех миллиардов кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", — передает агентство.

По данным агентства, пока TANAP действует только до города Эскишехир, где газ передается покупателю – компании "Боташ" – и попадает в ее внутреннюю газотранспортную сеть. На востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку. После ввода в строй второй очереди TANAP от Эскишехир до греческой границы он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу. Все три линии – части проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51 процент, SOCAR Turkey Enerji — семь процентов, Botas — 30 процентов, BP — 12 процентов.