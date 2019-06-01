МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Строительные работы на ГЭС "Чапарраль" в Сальвадоре, в которых участвует российская компания "Тяжмаш", вскоре будут завершены, заявил РИА Новости посол этой страны в России Эфрен Арнольдо Берналь Чевес (Efren Arnoldo Bernal Chevez).

"Ввод (в эксплуатацию — ред.) должен скоро произойти, поскольку Сальвадор испытывает дефицит (в электричестве — ред.), и успехи (в строительстве — ред.) уже чувствительны, они существенны, мы на последней стадии строительства", — сказал дипломат. По его словам, основные работы практически закончены, сейчас строительство ГЭС находится на этапе установки оборудования – турбин и генераторов – "Тяжмашем".

В связи с тем, что в мае в Сальвадоре начался период дождей, Чевес считает, что идеальным моментом для начала работы ГЭС в этом году "был бы примерно октябрь". Однако он предупредил, что из-за зимы произошли задержки, поэтому с большей уверенностью можно прогнозировать, что ГЭС начнет работать весной, которая совпадает с началом зимы 2020 года в Сальвадоре.

Посол Сальвадора отметил, что сотрудничество в энергетической сфере — важный компонент в отношениях его страны с Россией. "Договорные отношения между "Тяжмашем" и государственной Исполнительной комиссией по гидроэнергетике реки Лемпа были очень важными, это заложило основу. Думаю, мы можем сделать скачок, чтобы перейти просто от контрактов к финансовым инвестициям из России для производства большего количества источников чистой энергии в Сальвадоре", — заявил Чевес.

По его словам, новый президент Сальвадора Найиб Букеле, который официально вступит в должность в субботу, "будет работать над тем, чтобы страна превратилась в производителя энергии, для чего понадобятся национальные и международные инвестиции".

ГЭС "Чапарраль" строится в сальвадорском муниципалитета Сан-Луис-де-ла-Рейна, департамент Сан-Мигель, в восточной части страны, её расчётная мощность — 67 МВт. В декабре 2015 года "Тяжмаш" заключил контракт с государственной энергетической компанией CEL (Исполнительная комиссия по гидроэнергетике реки Лемпа) на проектирование, поставку и ввод в эксплуатацию электромеханического оборудования для функционирования ГЭС "Чапарраль" "под ключ".