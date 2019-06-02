МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россия определится с "экономическими параметрами" строительства АЭС в Узбекистане и сроками ее открытия после заключения генерального соглашения, которое планируется подготовить до конца этого года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация в 2020 году займется вопросами лицензирования проекта строительства АЭС в Узбекистане и заказа оборудования для нее; контрактацию, включая договор о кредитной поддержке, планируется завершить до конца этого года. По его словам, вопрос привязки к конкретной площадке компания хочет решить к 2021 году. По данным "Узатома", приоритетным местом строительства АЭС, в возведении которой будет участвовать РФ, выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

"Нам нужно до конца этого года подготовить так называемое генеральное соглашение о строительстве атомной станции определённого дизайна. После этого, естественно, посчитать параметры, в том числе экономические параметры, потому что это дорогостоящая история. И уже в результате этого возникнут и временные параметры строительства", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1" по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос о годе открытия АЭС.

По его словам, строительство АЭС "очень быстрым не бывает", потому что это чрезвычайно сложный технологический проект.

"И это, кстати сказать, будет первая атомная станция в Центральной Азии", — отметил Медведев.

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Росатом планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.