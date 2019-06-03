МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-мае сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 80,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, поставил 80,3 миллиарда кубометров газа — на 6,6% меньше, чем в январе — мае рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

При этом только в мае "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, уточняет компания.

Отмечается также, что за пять месяцев экспорт увеличился, в частности, в Венгрию — на 54,9%, Австрию — на 26%, Чехию — на 39,1%, Словакию — на 19,6%, во Францию — на 5,1%, в Италию — на 2,9%, Голландию — на 2,5%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Газпромом" в январе-мае выросла на 2,5% — до 222,7 миллиарда кубометров, что является максимумом за 8 лет.

"За пять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 222,7 миллиарда кубометров газа. Это максимальный показатель добычи в январе-мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке сократился на 2,6% (на 3,2 миллиарда кубометров), также сообщает "Газпром".