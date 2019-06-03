МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" стал самой дорогой компанией России, опередив "Сбербанк". Цена акций газовой компании достигала максимального значения за последние 11 лет, чему способствовала ее дивидендная политика. "Газпром" также наращивает добычу и успешно реализует проекты по строительству новых газопроводов, что позволит диверсифицировать поставки и усилить позиции на мировом газовом рынке.

СБЕРБАНК СБРОШЕН С ПЬЕДЕСТАЛА

В прошлый четверг на Московской бирже стоимость "Газпрома" существенно повысилась – до 213,91 руб. за акцию. Капитализация компании превысила 5 трлн руб. При этом стоимость акций "Газпрома" превысила стоимость обыкновенных акций "Сбербанка" – недавнего фаворита российского фондового рынка.

Однако газовая компания уступала по капитализации "Сбербанку", если учитывать привилегированные акции финансово-кредитной организации на сумму 200 млрд руб. С учетом обыкновенных и привилегированных акций капитализация крупнейшего банка России превышает 5,2 трлн руб.

В пятницу котировки акций "Газпрома" снизились на фоне фиксации инвесторами прибыли и сообщений о неготовности компании гарантировать неснижаемый уровень дивидендов. Некоторые эксперты поспешили заявить о завышении стоимости акций компании.

В понедельник акции газового монополиста рванули вверх с новой силой, достигнув максимального значение августа 2008 года. На пике цена акций компании достигла 251,65 руб. – рост на 17% по сравнению с ценой закрытия предыдущей торговой сессии. Как обычно, после взлета последовало снижение – стоимость акций опустилась и стабилизировалась около уровня 235 руб.

Акции "Газпрома" резко пошли вверх 14 мая, после появления информации о рекомендации совету директоров со стороны правления компании выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 16,61 руб. на акцию или 393,2 млрд руб., что стало настоящим подарком для инвесторов, которые верили в перспективы компании. В тот же день крупнейшая газовая компания России обогнала по капитализации своего извечного соперника "Роснефть" – крупнейшую российскую нефтяную компанию.

В 2019 году планируется утвердить новую дивидендную политику, в которой уровень максимальной прибыли по МСФО будет не выше 50%.

В момент максимальной стоимости акций капитализация "Газпрома" превысила 5,6 трлн рублей – значительно больше, чем капитализация "Сбербанка". Газовый монополист закрепился на пьедестале лидера фондового рынка, свергнув с него крупнейший банк России.

Это событие показательно, поскольку лидером фондового рынка стала компания реального сектора экономики, что казалось невозможным при засилье финансового капитала в стране.

Московская биржа даже повысила для акций "Газпрома" границу ценового коридора торгов и диапазона оценки рыночных рисков всего за несколько минут до достижения этими ценными бумагами пика стоимости.

"В соответствии с методикой определения … риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" в 13.03 мск изменены значения верхних границ ценового коридора (до 251,69 руб.) и диапазона оценки рыночных рисков (до 269,691 руб., эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги GAZP", — говорится в сообщении биржи.

По результатам торгов понедельника "Газпром" закрепился на позиции лидера российского фондового рынка – крупнейшей по капитализации компании России.

ДОБЫЧА И ЭКСПОРТ

Рост капитализации подкреплен производственными результатами. По данным ЦДУ ТЭК, в мае 2019 года добыча газа в компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9% — до 43,6 млрд куб. м. Добыча "Газпрома" в мае была выше только один раз в 2011 году, когда она достигла 44,89 млрд куб. м. Добыча компании растет седьмой месяц подряд — с ноября прошлого года.

В январе – мае 2019 года добыча газа составила 222,7 млрд куб. м – на 7,36 млрд куб. больше, чем за тот же период годом ранее. В этом году "Газпром" планирует добыть 495 млрд куб. м.

По предварительным данным, экспорт в страны дальнего зарубежья в январе – мае снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год – до 80,3 млрд куб. м.

В 2018 году поставки российского газа в страны дальнего зарубежья (европейские государства и Турция) достигли рекордного объема – 201,8 млрд куб. м.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в этом году может быть меньше, чем в 2018 году, поскольку из-за теплой зимы отбор газа из европейских газовых хранилищ сократился – для восстановления запасов и подготовки к следующему отопительному сезону его потребуется меньше.

Однако в прошлом месяце поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 1,3% относительно мая 2018 года – до 15,9 млрд куб. м.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВОК И СОХРАНЕНИЕ МОНОПОЛИИ

"Газпром" делает ставку на экспорт трубопроводного газа, но вместе с этим не отказывается от проектов по созданию мощностей по производству СПГ. Компания одновременно реализует три масштабных трубопроводных проекта: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

Линейная часть трубопровода "Сила Сибири", по которому газ из Восточной Сибири будет поставляться в Китай, построена полностью. Не остается сомнений, что в конце этого года – возможно, раньше установленного срока – российский газа начнет поступать в Китай. "Сила Сибири" позволит диверсифицировать экспорт газа и начать поставки в восточном направлении. Ожидается, что в следующем году объем поставок российского топлива в Китай достигнет 10 млрд куб. м. В последующие годы объем экспорта достигнет 38 млрд куб. м.

Завершено строительство морского участка "Турецкого потока" – от черноморского побережья России до европейской части Турции. Проложены две нитки трубопровода мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. В настоящее время ведется работа по строительству наземной части – подсоединение к турецкой газораспределительной системе и строительство участка до границы с Болгарией.

Несмотря на непрекращающееся давление со стороны Вашингтона, ведутся работы по строительству "Северного потока – 2". По данным Nord Stream 2 – оператора "Северного потока – 2" – по дну Балтийского моря проложено уже 57% трубопровода. Эксперты ожидают, что срок завершения строительства будет перенесен с конца 2019 на начало 2020 года. Препятствием для успешного завершения проекта является позиция Дании. Копенгаген до сих пор не выдал разрешения на строительство трубопровода в территориальных водах или в исключительной экономической зоне Дании.

Несмотря на неоднократные попытки либерализации экспорта, "Газпром" сумел сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа из России. Сохранение монополии позволяет компании проводить гибкую ценовую политику и усиливать позиции на мировом – прежде всего, европейском – газовом рынке.

Успешная реализация трубопроводных проектов и сохранение монополии обеспечат положительные финансовые показатели "Газпрома" даже в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке.