МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, что является проблемой для банка и могло стать одной? из причин сложившейся на предприятии ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Журнал Forbes ранее в понедельник со ссылкой на бывшего сотрудника Сбербанка сообщил, что основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия. По данным издания, менеджмент банка узнал о схеме летом 2018 года. Примерно в то же время выяснилось, что у НПЗ существуют поручительства, которые не отражались в отчетности. Объем вскрывшихся обязательств оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов.

"Из открытых источников нам известно, что долговая нагрузка завода существенно больше, чем мы предполагали, выстраивая отношения с клиентом. Естественно, это является для нас проблемой. Предполагаем, что это могло стать одной? из причин текущей ситуации на заводе", — заявили в Сбербанке.

При этом в банке отметили, что стандартный ковенантныи? пакет банков как правило включает требование о согласовании с ними привлечения значимых сторонних кредитов. "Банк всегда демонстрировал максимально конструктивныи? подход к диалогу с заемщиком, не инициировал процедур взыскания либо иных мер принуждения заемщика к соблюдению его обязательств по кредитнои? документации", — ответили в банке на вопрос, применялись ли к заемщику санкции в ответ на сложившуюся ситуацию.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в соответствии с кредитнои? документациеи?, привлечение кредитов под поручительство Антипинского НПЗ требовало согласования от Сбербанка, а этого сделано не было.

"Поручительства завода со Сбербанком не согласовывались в нарушение кредитнои? документации… Поручительства на сумму до 1 миллиарда долларов не были отражены в отчетности завода, а сотрудники завода и Сбербанк о них не знали", — указал он.

Антипинский НПЗ (Тюмень) в настоящее время находится под контролем Сбербанка, своего крупнейшего кредитора. Банк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода. Глава Сбербанка Герман Греф 24 мая заявил, что банк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ.