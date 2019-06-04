МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" и "Роснефть" заключили соглашение о тарифе на 14,5 лет на транспортировку до 8 миллионов тонн нефти в год по отводу от ВСТО на Комсомольский НПЗ на общую сумму до 49,5 миллиарда рублей (без НДС), говорится в сообщении "Транснефти".

"Содержание сделки… установление на срок 14,5 лет долгосрочного тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по нефтепроводу-отводу "ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ" в объеме до восьми миллионов тонн в год на общую сумму не более 49,5 миллиарда рублей (без НДС)", — говорится в сообщении.

"Транснефть" построила нефтепровод от ВСТО до Комсомольского НПЗ в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 293 километра. Однако транспортировка сырья по нему так и не началась. В конце 2018 года президент "Транснефти" Николай Токарев говорил, что компания планирует выставить "Роснефти" к возмещению убытки из-за простоя отвода от ВСТО на НПЗ. За время с мая 2018 года по 6 декабря они оценивались в 1,5 миллиарда рублей.

Токарев сообщал, что сначала "Транснефть" проведет переговоры с "Роснефтью". Также в декабре он говорил, что компании, предварительно, начинают переговоры о компенсации ущерба на площадке существующей рабочей группы на уровне вице-президентов и специалистов компаний. Уже в 2019 году Токарев пояснял, что "Транснефть" не отказывается от идеи иска к "Роснефти" и вернется к теме после запуска поставок по отводу.