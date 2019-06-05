МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российская компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются группа инвесторов и Сбербанк, приобрела 80% акций Антипинского НПЗ; при этом операционное управление НПЗ обеспечивает азербайджанская госнефтекомпания SOCAR (ГНКАР), она рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов, сообщает пресс-служба крупнейшего в РФ банка.

Таким образом, совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

"Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты", — отмечается в сообщении.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности, отмечается в релизе.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Антипинского НПЗ (Тюмень). Банк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода. Глава Сбербанка Герман Греф 24 мая заявил, что банк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ.