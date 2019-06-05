МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.

В пресс-релизе "Новатэка" уточняется, что речь идет о продаже газа конечным потребителям.

"Китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов "Новатэка в арктическом регионе Российской Федерации. Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире", — отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

Он указал, что подписанное соглашение лежит в русле долгосрочной стратегии компании по созданию стоимости по всей цепочке от добычи и сжижения природного газа до реализации СПГ потребителям.

Кроме того, "Сибур" и Sinopec подписали соглашение о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, говорится в сообщении "Сибура".

"Согласно документу, "Сибур" и Sinopec договорились о сотрудничестве в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию в России и КНР, в сфере НИОКР, а также обучения персонала в целях взаимного обмена профессиональными знаниями", — сообщила компания.

Подписание состоялось в присутствии лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.