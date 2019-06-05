АФИНЫ, 5 июн /ПРАЙМ/. Эксплуатация месторождения газа "Афродита" начнется в 2024-2025 годах и даст Кипру более 9 миллиардов долларов доходов, заявил министр энергетики, торговли и промышленности Йоргос Лаккотрипис журналистам в среду.

"Мы завершили переговоры с лицензиатами месторождения Афродита. Эти переговоры на данном этапе касались изменения некоторых условий в договоре о пропорциональном распределении, а в настоящее время мы обсуждаем план разработки и производства. После того, как эти два документа будут подготовлены и представлены совету министров, будет выдана лицензия на эксплуатацию месторождения", — сказал министр, его заявление публикует правительственный портал.

Разработкой месторождения займется консорциум компаний Shell, Noble Energy и Delek. Запасы газа оцениваются в 4,1 триллиона кубических футов (примерно 120 миллиардов кубометров).

"Мы считаем, что в сложившейся ситуации это выгодная сделка с компаниями, которая позволит Республике Кипр получать значительные коммерческие доходы, которые оцениваются в более чем 9 миллиардов долларов за 18 лет эксплуатации месторождения, при средней цене нефти 70 долларов (за баррель). Мы рассмотрели три сценария, 60, 70 и 80 долларов. Очень серьезный доход", — сказал Лаккотрипис.

"Кипр станет производителем природного газа", — заявил он.

По его словам, необходимое для Кипра количества газа слишком мало, чтобы только ради этого разрабатывать месторождение с такими большими затратами, поэтому в настоящее время первоочередной задачей является окончательное заключение экспортного контракта для разработки месторождения.

"Исходя из плана разработки и добычи, который мы сейчас обсуждаем, мы видим, что первый газ будет в 2024-2025 годах", — заявил он.

Лаккотрипис сказал, что это крупнейший для Республики Кипр проект инфраструктуры стоимостью около 7,9 миллиарда.

Газовое месторождение "Афродита" находится в исключительной экономической зоне Кипра. Однако Турция негативно воспринимает намерение властей Кипра вести разведку нефтегазовых месторождений без участия турецкой общины острова. Анкара ранее направила буровое судно "Фатих" в ИЭЗ Кипра. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.