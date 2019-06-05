МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Итальянская компания Saipem получила контракт на проектирование и строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) для добычи на шельфовом участке Мозамбика, сообщает компания.

"Saipem в совместном предприятии с McDermott International и корпорацией Chiyoda Corporation достигла соглашения по контракту на разработку и строительство СПГ-завода в Мозамбике. Saipem участвует в проекте на сумму равную 6 миллиардам долларов, компания будет оператором созданного под проект совместного предприятия CCSJV", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство двух очередей СПГ-завода совокупной мощностью 12,88 миллиона тонн в год, а также СПГ-резервуаров и другой инфраструктуры.

Оператором проекта по разработке блока 1 (Area 1) на шельфе Мозамбика является американская Anadarko Petroleum. Она возглавляет консорциум, в который также входят "дочка" государственной мозамбикской компании Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, "дочка" японской Mitsui, индийская ONGC Videsh, тайская PTT Exploration & Production и другие компании.

После завершения сделки по покупке Anadarko американской Occidental Petroleum проект, в числе других африканских предприятий, будет продан французской Total.

В начале февраля 2018 года правительство Мозамбика одобрило газовый проект Anadarko Petroleum стоимостью 15 миллиардов долларов. СПГ-завод проекта начнет работу в 2022 или 2023 году.