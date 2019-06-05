МИНСК, 5 июн /ПРАЙМ/. Розничные цены на топливо в Белоруссии устанавливаются с учетом стратегии их "максимального сдерживания", сообщила в среду пресс-служба госконцерна "Белнефтехим".

Концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты. Ранее розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики повышались неоднократно, как правило, на одну копейку (0,3 российского рубля). Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось необходимостью компенсировать затраты НПЗ на приобретение сырья. В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии со 2 июня, тогда они в очередной раз увеличились на одну копейку. Всего же с начала года топливо в стране дорожало 15 раз.

"Концерн "Белнефтехим" устанавливает цены, придерживаясь стратегии их максимального сдерживания. Установить их вне экономических правил, только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан – невозможно. Именно постепенное изменение цены на топливо является как раз сдерживающим фактором при высокой волатильности стоимости нефти на мировом рынке", — говорится в сообщении на сайте концерна. Таким образом он ответил на вопросы граждан относительно ценообразования на нефтепродукты.

В "Белнефтехиме" пояснили, что розничные цены, устанавливаемые концерном, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на его продажу по более высоким ценам, чем установленные концерном. Там также обратили внимание, что цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства.

"Себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85-90%) и курса белорусского рубля. Цена нефти, импортируемая в Республику Беларусь, привязана к мировым котировкам на нефть. При принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается также уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов", — говорится в сообщении.

В "Белнефтехиме" также обратили внимание, что, по информации официальной статистики, в структуре расходов населения за первый квартал текущего года, доля расходов на топливо не превышает другие значимые для граждан затраты, например, расходы на услуги связи. В частности, по данным концерна, на среднюю зарплату по Белоруссии в 2019 году можно приобрести около 644 литров бензина АИ-92, что "почти в два раза больше, чем в соседней Украине".