МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 4 июня составил 11,683 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,63%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 37,75% с 37,51% в предыдущий день.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. С 5 апреля Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом". А 14 мая он уточнял, что на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Сейчас Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 25 апреля сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на примерный срок в 10 лет.