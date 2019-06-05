МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают терять в среднем 3% после обновления январских минимумов, при этом марка Brent сумела чуть скорректироваться и вновь торгуется выше круглой отметки 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитиков.

По состоянию на 22.25 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,37%, до 60,51 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 3,44%, до 51,65 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов среды Brent обновила минимум с 29 января, впервые опустившись ниже отметки в 60 долларов за баррель. WTI дешевела до минимального значения с середины января — 50,62 доллара.

Распродажа на рынке началась ещё в конце мая вслед за публикацией данных минэнерго США о росте запасов топлива. А ранее в среду управление энергетической информации министерства сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) и за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 483,3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила рекордные 12,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Кроме того, запасы бензина в США за тот же период выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 234,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 630 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 3,7%, составив 129,4 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 499 тысячи баррелей. Наконец, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 50,8 миллиона баррелей.

"Данные о масштабном приросте запасов создают очень "медвежий" тренд", — рассказал агентству Рейтер партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф (John Kilduff). "Рост запасов произошел несмотря на высокий спрос на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов и бензин со стороны водителей", — добавил аналитик. По его мнению, к таким результатам привел повышенный импорт и увеличение внутренней добычи в США.