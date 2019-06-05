С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. Появились первые технологические решения, по которым виден будущий формат кооперации Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) с верфью "Звезда" при создании ледокола "Лидер", сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

Рахманов в мае говорил, что написал письмо главе "Роснефти" Игорю Сечину с предложением обсудить участие корпорации в создании этого ледокола и заявил о готовности к кооперации. Ранее он также высказывал мнение, что создание "Лидера" невозможно без участия Балтзавода.

"Уже диалоги наши начались с коллегами, ключевую роль играют… проектанты, сейчас появляются некоторые технологические решения, по которым мы видим формат кооперации. Лёд, что называется, сдвинулся… С нетерпением жду нашей встречи (с Сечиным — ред.)", — рассказал журналистам Рахманов.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер". Также отмечалось, что только создание конструкторской и техдокументации на ледокол обойдется в 3 миллиарда рублей.