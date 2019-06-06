МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — Петербургской топливной компании (ПТК), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Роснефть" в ближайшие несколько месяцев может приобрести четыре компании холдинга ПТК — ООО "Петербургская топливная компания" (ООО "ПТК"), ООО "ПТК-Терминал", ООО "Гатчинская нефтяная компания" и ООО "Транс-Тайм", — рассказал изданию источник на рынке и подтвердил собеседник, близкий к руководству ПТК. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сказал газете, что компания не комментирует переговоры.

Сделка может составить около 35-40 миллиардов рублей, заявил источник издания на топливном рынке. Если сделка состоится, "Роснефть" займет 27% рынка Санкт-Петербурга и станет крупнейшей сетью АЗС в городе, а в России сеть АЗС компании увеличится на 5%, отмечает газета.

Суммарно ПТК управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. ООО "ПТК", по словам собеседника газеты, арендует АЗС у дочерних компаний холдинга, которые также входят в сделку. "Роснефти" может перейти ООО "Транс-Тайм", владеющее бензовозами, и две нефтебазы — в Ручьях (Санкт-Петербург) и Чудово (Новгородская область), добавляет газета.

В холдинг ПТК также входит ООО "Петербургская транспортная компания", один из трех крупнейших частных пассажирских перевозчиков города. Она может остаться за нынешними владельцами холдинга — супругами Андреем и Ольгой Голубевыми, отмечает издание.

ПТК была создана в 1994 году в противовес вертикально интегрированным нефтяным компаниям, с 2004 года компанией руководит бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов.