МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила новый способ снижения цен на бензин, в том числе — оптовых, пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя главы ФАС Анатолия Голомзина.

Собеседник рассказал, что ведомство предлагает ввести для независимых НПЗ требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.

По его мнению, эта мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже.Ожидается, что решщение по этому предложению службы будет принято до 30 июня: в этот день завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.